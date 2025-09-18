На Урале бывшую начальницу почты оштрафовали за хищение детского пособия

В уральском городе Березовский осуждена бывшая начальница отделения почтовой связи. Она признана виновной в хищении детского пособия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2023 года женщина присвоила вверенные ей деньги, предназначенные для выплаты пособия на ребенка. Начальница почты распорядилась ими по своему усмотрению. Из-за этого "Почте России" был нанесен материальный ущерб на сумму более 9 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что женщина полностью признала вину и даже возместила весь ущерб. Березовский городской суд назначил теперь уже бывшей начальнице штраф в размере 50 тысяч рублей.