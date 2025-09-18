В Оренбургской области объявлена беспилотная опасность

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Оренбурга – в целях обеспечения безопасности самолеты не выпускаются и не принимаются.

В последний раз аэропорт Оренбурга закрывали в субботу, 13 сентября. Тогда беспилотная атака была совершена на столицу соседнего региона Уфу, а также на город Губаха в Пермском крае.

Минимальное расстояние от Оренбурга до ближайшей границы с Украиной составляет более 1,2 тыс. км (по прямой, через территорию Казахстана).

"Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" – предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.