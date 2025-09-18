ТМК завоевала награды конкурса корпоративных медиа "Вектор развития"

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала победителем профессионального конкурса медиапроектов "Вектор развития", который прошел в рамках одноименного форума на тему корпоративных коммуникаций. Медиапроекты компании получили награды в четырех номинациях, сообщает пресс-служба ТМК.

На конкурс было представлено более 80 проектов ведущих промышленных компаний из разных отраслей. Экспертное жюри высоко оценило инновационные решения и креативный подход ТМК в различных современных и классических медиаформатах.

ТМК победила в номинации "Инновации" с проектом "Человек и газета". Это выставка к 70-летию корпоративной газеты Северского трубного завода (СТЗ, входит в ТМК) "Северский рабочий", которая проходила в музейном комплексе "Северская домна". Иммерсивная экспозиция включала в себя несколько тематических локаций: "Эволюция первой полосы", "Анализ тем", "Завод и город в объективе фотографа", "Кабинет редактора", "Летний дворик". На выставке были представлены ранние фотоаппараты, уникальные рукописи, документы, касающиеся создания газеты, редакционные материалы и другие исторические экспонаты.

В трех других номинациях компания заняла призовые места. В номинации "Диджитал-эволюция" было отмечено бренд-медиа "Трубник Online" за передовые решения в области цифровых коммуникаций. Мультимедийная платформа ТМК публикует отраслевой, научно-популярный и познавательный контент в различных форматах, включая тексты, видеосюжеты, фотографии, подкасты и инфографику.

В номинации "Визуальная инженерия" призером стала корпоративная газета proTMK, которая представила на конкурс обложку специального проекта "Завод как искусство". Публикация рассказывает о том, как заводы ТМК в разное время становились местом для вдохновения, а их сотрудники — авторами изделий, имеющих художественную ценность. В номинации "Технологии контента" призером стал авторский проект "Люди с характером", повествующий о представителях трудовых династий и сотрудниках компании. Он размещен в формате лендинга на платформе "Трубник Online".