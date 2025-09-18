Евгений Солнцев начал формировать свою команду в Оренбургской области. Первые назначения

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, накануне вступивший в должность, начал формировать политическую команду. Накануне Солнцев отправил правительство региона в отставку, а уже сегодня подписаны и вступили в силу первые указы о некоторых кадровых решениях нового главы Оренбуржья.

Начальником инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначена Кристина Летяго.

Заместителем начальника инспекции – начальником отдела государственного надзора инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области на срок полномочий начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области назначен Дмитрий Тухватуллин.

Директором департамента молодежной политики Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначен Сергей Молчанов.

Заместителем директора – начальником отдела по работе с молодежью, особо нуждающейся в поддержке государства, департамента молодежной политики Оренбургской области на срок полномочий директора департамента молодежной политики назначена Инна Рыбалкина.

Заместителем директора – начальником отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области на срок полномочий директора департамента молодежной политики назначен Владимир Шигаев.

Председателем комитета внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначена Наталья Бессонова.

Заместителем председателя комитета внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области на срок полномочий председателя комитета внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области назначена Елена Хазиахметова.

Исполняющим обязанности председателя комитета по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области до назначения председателя комитета по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области назначена Татьяна Ганина.

Председателем комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначен Мурат Кужабаев.

Заместителем председателя комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области на срок полномочий председателя комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области назначен Евгений Лямин.

Начальником инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначена Светлана Пименова.

Заместителем начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области на срок полномочий начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области назначен Максим Джалиев.

Заместителем начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области на срок полномочий начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области назначена Ирина Начинова.

Председателем комитета по делам архивов Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначена Ирина Останина.

Заместителем председателя комитета по делам архивов Оренбургской области на срок полномочий председателя комитета по делам архивов Оренбургской области назначена Татьяна Семенова.

Исполняющим обязанности директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов до назначения директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов назначен Андрей Шумский.

Исполняющим обязанности заместителя директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов до назначения заместителя директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов назначена Наталья Абзаева.

Исполняющим обязанности заместителя директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов до назначения заместителя директора департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов назначен Виктор Цапенко.

Председателем комитета по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначен Михаил Рейф.

Заместителем председателя комитета по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области на срок полномочий председателя комитета по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области назначен Андрей Разумов.

Директором департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области на срок полномочий губернатора Оренбургской области назначен Игорь Слепцов.

Заместителем директора – начальником отдела по пожарной безопасности департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области на срок полномочий директора департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области назначен Константин Якунин.