ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. В качестве подозреваемых задержаны две девушки и юноша, передают российские агентства со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанным 32, 31 и 19 лет. По данным спецслужбы, они собирались устроить подрыв автомобиля "руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса", для чего планировалось изготовить самодельную бомбу.

В ФСБ считают, что покушение планировалось по указанию украинских спецслужб.

По уголовным статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки молодым людям может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас они задержаны.

В ФСБ также сообщили подробности операции по задержанию. Сначала за молодыми людьми следили. Взрывное устройство было передано исполнителям через тайник на одном из кладбищ Петербурга. Юноша забрал бомбу, переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки направился к машине жертвы, где его и задержали в момент минирования.