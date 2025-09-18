Церковь предлагает Паслеру возглавить движение против абортов в Свердловской области

Губернатору Свердловской области Денису Паслеру предлагают возглавить движение "по сохранению Жизни" или, выражаясь другим языком, стать главным противником абортов в регионе.

Предложение поступило от члена общественной палаты области, протоиерея Максима Миняйло. Его пост опубликован в Тelegram-канале Екатеринбургской епархии. Священнослужитель напомнил, что Свердловская область заняла второе место после Москвы по количеству абортов. По его словам тот факт, что "список смерти" возглавляют два богатейших региона, проблемы людей заключаются не в материальных ценностях, а в нравственных.

"Значит не все мы делаем, что должны, и пока далеки от правильного пути. С надеждой призываем губернатора нашей области, Дениса Владимировича Паслера, вступившего на свой ответственный пост, переломить эту тяжелую ситуацию и возглавить движение по сохранению жизни. Что как не это станет тем мерилом, по которому будет оценена в будущем вся наша деятельность?!" - заявил Миняйло.

Ранее, тогда еще врио губернатора Денис Паслер призвал молодежь не ждать материального благополучия и сразу заводить семью и детей. На пресс-конференции один из журналистов поднял вопрос о том, что даже при материальной поддержке от государства, приобретение квартиры, где можно жить семьей, неподъемно для кошелька молодого поколения. На вопрос о том, будут ли какие-то еще меры поддержки для молодых семей Среднего Урала, Паслер сослался не на инициативы депутатов или прописанные планы, а на самого Бога.