ВС РФ полностью взяли под контроль Серебрянские леса в ЛНР

Российские войска полностью выбили ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Серебрянское лесничество — это территория сплошных лесов в ЛНР к северу от Северского Донца, на том участке, где река разделяет ДНР и ЛНР. Его площадь около 100 квадратных километров, там нет населенных пунктов, но оно имеет стратегическое значение. Удержание его украинскими боевиками не позволяло ВС РФ существенно продвигаться на этом направлении. Примерно в 5 километрах к югу от Северского Донца расположен Северск — город, который так и не был освобожден российской армией, хотя фронт вплотную приблизился к нему еще в июле 2022 года, после освобождения Лисичанска.

Об успехах российской армии в этих лесах стало известно в конце августа. Сейчас они полностью под контролем наших войск, сказал Герасимов. А бои уже ведутся в ДНР — в крупных поселках Ямполь и Кировск, что немного восточнее Красного Лимана. Продвижению ВС РФ на севере ДНР поспособствовала переброска подразделений ВСУ в район Красноармейска.

Бои за Серебрянское лесничество шли три года. Сообщается, что за это время бандеровцы успели превратить лесной массив в мощный укрепрайон, прикрывающий подступы к Красному Лиману и Северску. Его потеря может стать серьезным ударом для обороны ВСУ сразу на двух оперативных направлениях.

В скором времени может быть объявлено о полном освобождении ЛНР. На интерактивных картах СВО территорий под контролем украинских боевиков в ЛНР уже не осталось. Есть небольшой участок севернее самой северной точки, где ЛНР граничит с ДНР. Там линия фронта проходит как раз по конституционной границе России с Харьковской областью.