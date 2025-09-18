Три тысячи беременных студенток обратились в Соцфонд за пособием

Социальный фонд России с 1 сентября получил уде около 3 тыс. заявок от студенток очной формы обучения на получение пособия по беременности и родам, передает РИА Новости со ссылкой на главу Соцфонда Сергея Чиркова.

"Мы их [заявки] рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", — сказал Чирков.

В июле этого года вступил в силу закон об увеличении выплаты для студенток по беременности и родам – до 100% регионального прожиточного минимума. Средний размер пособия составит около 90 тыс. руб.