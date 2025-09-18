Умер находившийся под следствием бывший мэр Вологды Шулепов

Умер бывший мэр Вологды Евгений Шулепов. Ранее он попал под следствие.

"Папы больше нет", - написала на своей странице "ВКонтакте" дочь политика Елена Шулепова.

Ранее суд арестовал имущество экс-главы Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова и его семьи. Решение стало частью обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ. В арестованное имущество входили, в частности, 49 объектов недвижимости и долей в предприятиях и деньги.

По версии прокуратуры Вологодской области, в ноябре 2008 – марте 2017 гг. мэр Шулепов получал от представителей коммерческих организаций, строивших дома в Вологде, взятки в виде денег, передачи в собственность объектов недвижимости, а также оказания услуг имущественного характера – скидки на приобретение квартиры. Это всё шло в обмен на беспрепятственное получение застройщиками разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Сумма взятки составляла 11,3 млн руб.

По данным администрации города, Шулепов руководил Вологдой с 1 ноября 2008 по 26 сентября 2016 гг.