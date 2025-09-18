Стало известно о переходе авиаотрасли на российский софт

Российская авиационная отрасль массово переходит на отечественные программные продукты.

Как заявили в аппарате вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко, уже более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт, разработанный в рамках индустриальных центров компетенций.

Решения вошли в количество завершенных особо значимых проектов "первой" волны и заменили некоторые зарубежные IТ-системы для обеспечения деятельности воздушных гаваней и перевозчиков. Это система для и централизованного управления стойками регистрации и сервис для поиска багажа.

В аэропортах российское программное обеспечение используется в сервисах. Например, программный комплекс CUTE, разработанный по заказу аэропорта "Шереметьево", применяется в работе стоек регистрации и выходов на посадку. Отечественный аналог заменил систему для обмена информацией швейцарского провайдера SITA, которую называют "авиационным SWIFT", сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России вводят новый авиационный сбор. Средства пойдут в фонд реконструкции аэропортов.