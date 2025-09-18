18 Сентября 2025
Общество Центральный ФО В России Москва
Фото: Gustavo Valiente / Zuma / TASS

Суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца

В Москве Дорогомиловский районный суд заочно арестовал российского бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом) на два месяца.

Срок исчисляется с момента передачи Чичваркина правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации с момента задержания. Предпринимателя обвиняют в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента.

В июле текущего года МВД России объявило Чичваркина в розыск. По какой именно статье УК его разыскивают, неизвестно, сообщает Forbes.

Напомним, в июне 2022 года Минюст России включил в реестр физических лиц-иностранных агентов проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина*. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Чичваркин, бывший совладелец компании "Евросеть", в 2008 году бежал в Великобританию. В январе 2009 года ему заочно предъявили обвинение в похищении бывшего экспедитора "Евросети" Андрея Власкина. В 2011 году с Чичваркина сняли обвинение. В Россию он обещал вернуться, только когда сменится действующий политический режим.

Теги: Чичваркин, суд, арест


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.07.2025 20:48 Мск Иноагента Чичваркина* внесли в базу розыска МВД

