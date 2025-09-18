Козак уходит с поста замглавы Администрации президента России

Дмитрий Козак написал заявление об уходе с поста заместителя главы Администрации президента России.

Он был готов уйти из АП еще в 2022 году, после начала спецоперации. Также известно, что он не продолжит государственную службу, сообщает Forbes. Теперь он рассматривает различные предложения по переходу в бизнес.

Об уходе Козака из администрации президента сообщил в Telegram политолог Аркадий Дубнов. По его данным, 66-летний политик покидает АП добровольно. Козак 12 лет был вице-премьером, в 2020 году перешел в АП, где курировал отношения со странами СНГ.

Ранее сообщалось, что Козак стал одним из кандидатов на пост полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе.