В Камызякском районе Астраханской области создали 25 новых КФХ благодаря поддержке в рамках нацпроекта

Астраханские аграрии развивают производство благодаря поддержке в рамках программы «Агростартап» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С этого года он вошёл в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» как федеральный проект.

Господдержка позволила камызякским предпринимателям приобрести крупный рогатый скот, лошадей, сельхозтехнику, аппарат для искусственного осеменения, транспорт для мобильной торговли, парники и посадочный материал для выращивания земляники.

Программа «Агростартап» действует с 2019 года, за это время гранты на создание и развитие фермерского хозяйства в Камызякском районе получили 25 фермеров. На реализацию их проектов направлено более 60 млн рублей. Об этом сообщает администрация Камызякского района.