Геннадий Долматов выступил с докладом перед парламентариями Омской области

"Сегодня на Комитете Законодательного Собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению выступил с докладом по проекту закона, устанавливающего границы муниципального округа "Омский район", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Сегодня, 17 сентября, прошло первое в осенней сессии заседание комитета Законодательного Собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению.

Областные парламентарии в ходе заседания рассматривали целый ряд вопросов, в том числе, проекты законов, предусматривающие установление границ муниципальных округов отдельных районов Омской области. С докладом по этому вопросу выступил глава Омского района Геннадий Долматов.

"Законопроектом предусматривается сохранить границы муниципального образования в соответствии с действующим картографическим описанием. Документ областной парламент планирует принять к рассмотрению на ближайшем заседании", - сообщил глава муниципалитета по итогам заседания комитета.

Парламентарии - члены комитета приняли решение рекомендовать Законодательному Собранию Омской области принять документы к рассмотрению.