Официально: Евгений Солнцев вступил в должность Губернатора Оренбургской области

17 сентября в Оренбурге прошла торжественная церемония инаугурации всенародно избранного Губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. В ней участвовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания региона, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Оренбургской области, органов местного самоуправления, представители духовенства, бизнес-сообщества и общественных организаций.

Евгения Ивлева, глава Избиркома Оренбуржья, огласила официальные итоги выборов главы региона.

"Выборы прошли при высокой явке избирателей: на участки пришли 743 978 жителей области, это 49,37 %. На должность Губернатора Оренбургской области избран Солнцев Евгений Александрович, получивший 621 960 голосов избирателей, что составляет 83,85 %. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Результаты выборов утверждены постановлением Избирательной комиссии Оренбургской области", - заявила председатель Избирательно комиссии региона.

Евгений Солнцев произнес присягу, в которой пообещал верно служить народу, исполняя возложенные на него высокие обязанности, соблюдать и уважать права и свободы жителей, соблюдать Конституцию РФ и Устав области, и официально вступил в должность Губернатора Оренбургской области.

Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, обращаясь к участникам церемонии сказал: "Победа на выборах, а значит поддержка избирателей, доказывает – жители Вам поверили и разделяют Ваши планы социально-экономического развития региона. Оренбургская область – крупный индустриальный и аграрный центр, который вносит существенный вклад в экономику страны. Оренбуржье занимает второе место в ПФО по объёмам валового регионального продукта на душу населения, входит в число лидеров по добыче полезных ископаемых, активно развивает высокотехнологичные производства".

Игорь Комаров отметил, что необходимо сосредоточить усилия на достижении национальных целей развития, определённых Президентом, в части укрепления здоровья и повышения благополучия людей. Отметил, что губернатору необходимо держать на контроле оказание помощи жителям, пострадавшим от прошлогоднего весеннего паводка; вопросы межнациональных отношений и экологии.

Евгений Солнцев в своей речи на церемонии инаугурации поблагодарил жителей Оренбуржья за поддержку, а высшее руководство страны за оказанное доверие и интерес к региону.

"Вступая в должность Губернатора Оренбургской области, я в первую очередь хочу поблагодарить каждого оренбуржца. Для меня это огромная честь и серьезная ответственность – возглавлять регион. И я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие избирателей. Менее чем за полгода мне удалось побывать в каждом районе области. Встречался с людьми, которые рассказывали мне о своей жизни, проблемах, которые надо решать. Тактики прямого диалога буду придерживаться и дальше. Я благодарен и нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, за постоянный интерес к региону и принятые решения. Все поставленные Президентом задачи будут решены. Оренбуржье – регион с большим потенциалом. Ставлю себе задачу развивать все его отрасли, привлекать инвестиции, делать жизнь жителей счастливее и комфортнее. Впереди – новые горизонты. Сделаю всё, чтобы оправдать доверие оренбуржцев реальными делами!" – подчеркнул Евгений Солнцев.

После торжественной церемонии Игорь Комаров и Евгений Солнцев провели рабочую встречу, обсуждали перспективы развития региона.