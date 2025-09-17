Коровы в России стали давать в три раза больше молока

В России коровы за последние десять лет давать почти втрое больше молока. "Если у нас с вами раньше, условно, десять лет назад продуктивность коров была 3 тонны с коровы в год, то сейчас у нас средняя продуктивность уже 8,5 тонны", - цитирует министра сельского хозяйства Оксану Лут РИА Новости.

Тренд на увеличение надоев на самом деле имеет еще большую продолжительность, чем назвала Лут. Так, в 2013 году сообщалось, что те же десять лет растет продуктивность коров, и в 2012 году от каждой коровы было получено на 116 кг молока больше, чем годом ранее (+3%, данные ФГБУ "Спеццентручет в АПК").

При этом производительность российских коров отставала тогда от европейских и североамериканских в полтора – два раза.