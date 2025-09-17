Умер друживший с Мохаммедом Али боксёр Виктор Агеев

В возрасте 84 лет умер боксёр Виктор Агеев. Он – двукратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион СССР.

Агеева отличала уникальная, импровизационная манера ведения боя. После окончания спортивной карьеры он нашёл себя на тренерском поприще. Подопечными Агеева были чемпион мира Василий Соломин, неоднократные чемпионы Европы Виктор Рыбаков и Валерий Лимасов, сообщает федерация бокса России.

ТАСС уточняет, что Агеев известен не только своими титулами и серией из десятков международных побед, но и необычной манерой боя. Внешне легковесный, с опущенными руками, он умел уклоняться, нырять, уходить от ударов, почти не используя джеб, но постоянно провоцируя соперника на ошибку и затем добивая серией мощных контрударов, особенно правой рукой.

Уже после фактического завершения спортивной карьеры Агеев продолжал оставаться в боксерской среде. К примеру, именно Агеев встречал в Москве в 1978 г. Мохаммеда Али, который прилетел на спарринги с советскими боксерами. По свидетельству самого Агеева, они дружили и были знакомы друг с другом ещё с 1965 г.