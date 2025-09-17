В Свердловской области появилась комиссия по защите чести и достоинства педагогов

В Свердловской области создана комиссия, которая встанет на защиту чести и достоинства педагогов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, возглавят комиссию и.о. министра образования Свердловской области Светлана Тренихина и председатель регионального отделения профессионального союза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина.

"Комиссия поможет учителям чувствовать поддержку и уверенность в своих правах. Каждый педагог сможет обратиться за помощью в случае нарушения профессиональной этики или несправедливого отношения", - отметил Паслер.

Он добавил, что на федеральном уровне в аналогичную комиссию включен директор екатеринбургской школы №1, победитель конкурса "Директор года России – 2024" Алексей Махновецкий.

Накануне стало известно, что при Минпросвещения России начал работать Совет по защите чести и достоинства педагогов.