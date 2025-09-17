Обвинение парням, сбежавшим из СИЗО Екатеринбурга, предъявят в октябре

Ивану Корюкову* и Александру Черепанову*, пойманным после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предъявят новые обвинения в следующем месяце. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сейчас оба фигуранта содержатся под стражей в СИЗО. В отношении них расследуется уголовное дело по ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

Несмотря на то, что оба раскаиваются в содеянном, им грозит до 5 лет лишения свободы дополнительно к основному наказанию.

"Один из них, задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал свое аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь со служебных автомобилей ППСП при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта", - отметил полковник Горелых.

Беглецов разыскивали 270 сотрудников органов внутренних дел, которые круглосуточно помогали своим коллегам из областного управления ФСИН.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Александра Черепанова* – поймали спустя неделю. А накануне был задержан и Корюков*.

*внесен в список террористов и экстремистов