На шахте "Комсомольская" в Воркуте произошел прорыв воды

На шахте "Комсомольская" в Воркуте произошел прорыв воды. В месте ЧП находились пять сотрудников шахты, четверо смогли подняться на поверхность, пятого шахтера сейчас ищут, сообщили в компании "Воркутауголь", которой принадлежит "Комсомольская".

ЧП произошло в 9 утра. "Горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв воды. В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность", - говорится в сообщении компании.

Идут поиски проходчика участка подготовительных работ – 43-летнего Сергея Ясиненко.