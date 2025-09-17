"Высшая передача" - на конференции в Екатеринбурге дилерам рассказали о новых правилах авторынка

В Екатеринбурге состоялась конференция "Высшая Передача" от Авито Авто для дилеров Уральского региона. В мероприятии приняли участие 130 руководителей и владельцев дилерских центров — тех, кто принимает решения в автобизнесе региона и определяет, как будет развиваться отрасль. Участники конференции обсудили ключевые тренды индустрии, в том числе трансформацию пользовательского опыта и роль цифровизации, передает корреспондент Накануне.RU.

Значительная часть процесса покупки автомобиля теперь ведется через Интернет

Если раньше покупатель обзванивал дилеров, то сейчас, по данным экспертов Авито Авто, большая часть первых обращений происходит через чаты, мессенджеры. По УрФО число таких обращений к дилерам составляет 73%. Как отметила директор по маркетингу и рекламе ГК VERRA Дарья Кадаева, критически важной стала скорость ответа - дилеры, отвечающие в течение пары минут, увеличивают конверсию в продажи на 40-50%.

"Благодаря инструментам, которые предлагает Авито Авто, мы ушли от модели, предполагавшей простое размещение объявлений о продаже всех машин в стоке на классифайде. Мы стараемся использовать весь спектр решений платформы, а также найти нестандартные подходы – конечно, с помощью менеджеров Авито. И это приносит реальную пользу бизнесу, требуя при этом минимальных вложений времени и финансов. Яркий пример – регулярные рассылки в профиле, которые обеспечивают приток лидов при небольших по меркам автобизнеса инвестициях – от 500 до 1500 рублей", – отметила она.

По оценкам экспертов, современные цифровые инструменты помогают повышать эффективность бизнес-процессов. Например, в рамках сервиса Селект первичная обработка запросов покупателей осуществляется персональными менеджерами, что позволяет фильтровать входящий поток обращений. В результате просмотры размещенных в Селекте предложений увеличиваются на 10%, а дилеры получают качественные теплые лиды с конверсией в сделку на уровне 15%. Таким образом, платформа помогает генерировать десятки тысяч потенциальных сделок ежемесячно.

Среди других востребованных продуктов – Автохаб, сервис который позволяет дилерам отслеживать ключевые метрики эффективности: конверсии на каждом этапе воронки продаж, показатели качества листингов и динамику клиентского интереса. По статистике, работа по поиску авто с пробегом по всем классифайдам в едином окне позволяет дилерам сократить время мониторинга на 30% по сравнению с ручным поиском. Автотека, использующая технологии искусственного интеллекта и располагающая самой полной базой данных об истории автомобилей с пробегом (по результатам онлайн-опроса ООО«АВТОСТАТ», 20.02.2025-04.03.2025г., среди онлайн-сервисов), стала незаменимым инструментом для повышения прозрачности сделок. По данным агентства "АВТОСТАТ" за 2025 год, 87,6% дилеров регулярно используют отчеты Автотеки в своей работе.

Кроме того, покупатели автомобилей из Свердловской области активнее заказывают диагностику автомобилей на вторичном рынке. Так, согласно аналитике Авито Услуг, в Свердловской области, в мае текущего года значительно увеличился спрос на автодиагностику и сопутствующие услуги сопровождения сделок.

"Мы наблюдаем устойчивый интерес к проверке истории наиболее популярных автомобилей с пробегом перед покупкой, что подтверждает рост осознанности и осведомленности покупателей, а также стремление к прозрачности сделок и их безопасности. По нашим данным, в мае 2025 года в Свердловской области чаще всего заказывали отчеты с историей автомобилей LADA, Hyundai, Toyota, Kia и Volkswagen. На эти марки пришлось более 43% всех заказанных в Автотеке отчетов", - прокомментировал результаты управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

Динамика цен

Что касается динамики средних цен на автомобили с пробегом, то за год в Свердловской области они подешевели на 6,2%. При этом отдельные марки и модели демонстрируют более существенное снижение стоимости.

По данным Авито Авто, в августе 2025 года на вторичном рынке можно было приобрести автомобиль от 760 000 рублей. Наиболее значительное уменьшение цен наблюдается на автомобили марки Renault, которые подешевели на 17,2%. Также изменилась и стоимость машин Mitsubishi (-16,7%), Mazda (-11,9%), Ford (-11%) и Opel (-10,8%).

Среди популярных моделей подешевели Renault Logan, цена которой уменьшилась на 20%. Другие авто также стали доступнее: Mazda 6 – на 15,9%, Mitsubishi Lancer – на 14%, LADA Kalina и Hyundai Getz – на 13,8% каждая.

С начала 2025 года цены на авто с пробегом снизились на 4,9%. Дешевле за это время стали Mitsubishi (-12,2%), Renault (-9,9%), Hyundai (-7,2%), Nissan (-7,1%) и Ford (-6,8%). Уменьшилась цена и на отдельные модели: Mazda 6 (-13,6%), Mitsubishi Lancer (-13,1%), LADA Priora (-12,5%), LADA Kalina (-12,3%) и Hyundai Getz (-10,4%).

Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

"Хотя на платформе сейчас представлено множество предложений и можно смело говорить о рынке покупателя в России, стоит помнить, что наиболее привлекательные варианты "расходятся" очень быстро. Если автомобиль заинтересовал – не стоит медлить с осмотром. При этом ключевым остается соблюдение баланса между скоростью принятия решения и безопасностью сделки", - прокомментировал директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.

Также эксперты проанализировали динамику средних цен в Свердловской области на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с январем. Оказалось, что некоторые модели можно приобрести значительно дешевле, чем в начале года.

По данным Авито Авто, средняя цена на новые машины составила 2 790 000 рублей. В числе подешевевших с начала года – Chery Tiggo 4 (-15,7%; 2 108 000 рублей), HAVAL M6 (-7,8%; 2 119 000 рублей), OMODA C5 (-7,6%; 2 619 000 рублей), а также две модели Chery: Tiggo 8 Pro Max (-7,2%; 3 590 000 рублей) и Tiggo 7 Pro Max (-6%; 2 830 000 рублей).

По сравнению с августом 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели Chery Tiggo 4 Pro (-15,3%; 2 050 000 рублей), HAVAL M6 (-7,8%; 2 119 000 рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-6,8%; 3 590 000 рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (-3,7%; 2 830 000 рублей) и OMODA C5 (-3,5%; 2 619 000 рублей).

"Высокая конкуренция на российском рынке вынуждает дилеров быть более гибкими в ценообразовании. Кроме того, такая динамика обусловлена распродажей авто 2024 года выпуска – на складах их осталось не много, но они есть. Помимо прямого снижения цен, дилеры предлагают различные бонусы, делая ставку на то, что действительно важно для клиентов: от скидок и привлекательных кредитных программ до подарков. Найти такие объявления помогает специальный фильтр в каталоге новых машин. С его помощью можно быстро отсортировать все доступные варианты по наличию акций и специальных условий, выбрав наиболее интересный", – отметил руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Артем Хомутинников.

Китай постепенно вытесняет Отечественный автопром

Еще одним интересным трендом на рынке автомобилей стал рост доли китайских автомобилей. Как отметил, Андрей Ковалев, многие китайские автомобили до сих пор воспринимаются автолюбителями "в новинку", а у покупателей недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения.

"Именно этот фактор, а не реальные расходы, часто лежит в основе представлений о высоких затратах на содержание. Однако данные Авито Авто показывают: средние расходы на содержание автомобилей из Поднебесной – топливо, страховка, обслуживание – сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран", - отметил эксперт.

С каждым годом доля китайских автомобилей в структуре предложения новых машин растет. В 2025 году она превысила половину и достигла в августе на Урале 63,4%.

При этом абсолютным лидером продаж все еще остается российский автопром - компания LADA — на нее приходится 28% проданных новых автомобилей.

По мнению экспертов, от увеличения предложения китайских автомобилей, потребитель, в конечном счете, выигрывает - появляется больше брендов, больше моделей, растет конкуренция, что приводит к регуляции стоимости и снижению цены. Импортеры будут предлагать как можно более привлекательные условия для покупки автомобилей, тем самым стимулируя рынок.