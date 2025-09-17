Baza: В Подмосковье подорвали машину военного

В подмосковном Наро-Фоминске подорван автомобиль, который, вероятно, может принадлежать военному.

В "Субару" якобы взорвалась взрывчатка. Её тротиловый эквивалент может составлять около 300 г. Подорванный автомобиль мог принадлежать мужчине, связанному с военным/силовым ведомством.

По предварительным данным, подрыв машины произошёл из-за ошибки при сборке СВУ – детонация получилась неуправляемой. В момент взрыва людей ни в машине, ни рядом с ней не было, пишет telegram-канал Baza.