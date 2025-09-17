«Уралкалий» выделил средства на установку новых остановочных комплексов в Соликамске

«Уралкалий» (Компания) выделил средства на приобретение и монтаж четырех остановочных комплексов в Соликамске.

Теперь современные остановки с логотипом «Уралкалия» появятся в разных районах города, в том числе рядом с СКРУ-1.

Новые остановки оснащены информационным табло прибытия транспорта, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб, гнездами USB-зарядки и точкой доступа Wi-Fi. Остановочные павильоны оборудованы ветрозащитными стеклами и системой освещения.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» подчеркнул: «Уралкалий» всегда принимал самое активное участие в социально-экономическом развитии Соликамска и Березников, поддержке различных городских инициатив. Новые остановочные комплексы, которые появились благодаря Компании, — это значимый шаг в развитии транспортной инфраструктуры Соликамска, направленный на повышение комфорта и безопасности горожан.