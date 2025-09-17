17 Сентября 2025
Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области стартовала профильная юнармейская смена «Наследники Победы»

На базе Центра обучения, оздоровления и отдыха детей «Березка» в Астраханской области стартовала профильная юнармейская смена «Наследники Победы», которая объединяет активистов движения региона.

Мероприятие проходит с 16 по 22 сентября 2025 года. Региональное отделение движения «ЮНАРМИЯ» Астраханской области действует с 2016 года. Сегодня в его рядах состоит более пяти тысяч юнармейцев, создано 13 отделений во всех муниципальных образованиях региона и 71 юнармейский отряд.

Особенностью смены станет ее уникальная тематическая организация. Каждый отряд будет представлять определенный вид или род войск и носить имя героя-астраханца — участника Великой Отечественной войны или специальной военной операции.

Для участников запланирована насыщенная программа. Тематические дни смены познакомят юнармейцев с историей и направлениями деятельности движения, ключевыми событиями Великой Отечественной войны. В рамках программы пройдут встречи с представителями Росгвардии, военного учебного центра при Астраханском государственном университете, участниками программы «Победоносец», а также с выпускниками «ЮНАРМИИ», добившимися успеха в различных профессиях. В закрытии смены примет участие представитель Аппарата Главного Штаба Движения «ЮНАРМИЯ».

(2025)|Фото: astrobl.ru

Профильная смена направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и традиций.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Теги: юнармия, наследники победы, герои астраханцы


