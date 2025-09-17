Эксперт: Трамп поставит Англию перед выбором, с кем быть

Бывший советник-посланник посольства России в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко полагает, что визит президента США Дональда Трампа в Англию поставит Великобританию перед выборном, с кем быть.

"Великобритания стоит и будет дополнительно поставлена Трампом перед выбором: или они остаются с Европой, которая в оппозиции к президенту США, или они всё-таки перейдут на сторону Трампа и вместе с ним будут пожинать плоды использования континентальной Европы в качестве ресурса для индустриализации Америки и восстановления ее технологической мощи", - сказал РИА Новости Крамаренко.

Трампа торжественно встретили в Великобритании. В программе визита президента США – встреча с королём Карлом III.