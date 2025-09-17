Нина Останина не объявляла войну "Сектору Газа"

Глава комитета Госдумы по делам семьи и материнства Нина Останина (КПРФ) заявила, что не объявляла войну группе "Сектор Газа". Ей не нравятся только песни, в которых присутствует мат – за их блокировку в интернете она и намерена бороться, передает Shot.

Ранее СМИ сообщили, что Останина будет добиваться блокировки песен рок-группы "Сектор Газа".

"Композиции [группы "Сектор Газа"] исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле...хочется даже извиниться перед поклонниками "Сектора Газа" за такую фривольную интерпретацию моего высказывания", — заявила Останина.

Группу "Сектор Газа", пик популярности которой пришелся на начало 1990-х, уже тогда часто критиковали за количество мата в песнях. Вот что по этому поводу говорил фронтмен группы Юрий (Хой) Клинских: "Я пою матом не ради мата, а, не кривя душой, выдаю всё, что просится. Тексты житейские, короче. <…> Я что думаю — то и говорю, и пою. Без прикрас, даже о тех сторонах жизни, о которых считается приличным умалчивать. … Я ругаюсь, если только это слово другим заменить нельзя, если песня будет не так звучать. Но я не задаюсь целью ругаться матом".