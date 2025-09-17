Путину предложили инициировать назначение Краснова председателем Верховного суда

Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий вынесла решение о согласовании кандидатуры генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России.

Комиссия рекомендовала президенту Игоря Краснова для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщается на сайте Кремля.

Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда, оказавшийся вакантным после смерти в июле этого года 71-летней Ирины Подносовой. Она была назначена председателем ВС РФ в апреле 2024 г. после того, как прежний председатель Вячеслав Лебедев скончался (в феврале 2024 г.). Пока врио руководителя суда является глава Судебной коллегии по экономическим спорам, 58-летний Юрий Иваненко. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что подать заявление на должность главы ВС может председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, но он этого так и не сделал.

В августе ряд СМИ сообщил, что генпрокурор России сдал квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда РФ на "пять", хотя у него было право не проходить это испытание – буквально за несколько дней до этого президент России присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист", для обладателей такого статуса экзамен не обязателен.