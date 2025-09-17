Петербургское заксобрание отказалось просить Мишустина вернуть звонки в мессенджерах

17 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Петербургское заксобрание отказалось просить Мишустина вернуть звонки в мессенджерах

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга – второго по населению города России – отказались направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой вернуть в WhatsApp* и Telegram аудиозвонки. Проект обращения к Мишустину и главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому подготовила фракция "Яблоко". В итоге документ поддержали только 10 депутатов из 49, один проголосовал против, остальные воздержались. Большинство в петербургском парламенте принадлежит партии "Единая Россия".

Ранее глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов от своего имени направлял письмо Шаскольскому с предложением обратить внимание на нарушение честной конкуренции в результате блокирующих действий Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзор объяснил свое решение заблокировать звонки в двух мессенджерах "множеством обращений граждан" с жалобами на мошенников, которые пользуются аудиозвонками, а также призывами полиции ограничить работу мессенджеров. При этом звонки были заблокированы не во всех мессенджерах, а только в двух наиболее популярных.

Депутаты петербургского Заксобрания ссылаются на данные Mediascope, согласно которым популярными мессенджерами в России пользуются десятки миллионов граждан.

"Это не просто цифры — это десятки миллионов граждан, для которых мессенджеры стали основным способом связи, особенно — доступным и недорогим. Попытка ограничить голосовые вызовы в этих приложениях — это принуждение граждан к использованию более дорогих услуг традиционной связи и, по сути, экономическое насилие. Это удар по людям с низким уровнем доходов, по малым предпринимателям, по жителям регионов", - говорится в заявлении фракции.

Также парламентарии ссылаются на данные ЦБ, согласно которым 45% мошенничества приходится на звонки по мобильной связи, и только 15,7% на мессенджеры, при этом звонки Роскомнадзор не заблокировал.

Данные депутатов, выступающих за отмену блокировки, подтверждают и опросы ФОМ: половина россиян отрицательно относится к запрету на звонки в популярных мессенджерах.

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ

Теги: блокировка, звонки в мессенджерах, депутаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети