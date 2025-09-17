Петербургское заксобрание отказалось просить Мишустина вернуть звонки в мессенджерах

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга – второго по населению города России – отказались направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой вернуть в WhatsApp* и Telegram аудиозвонки. Проект обращения к Мишустину и главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому подготовила фракция "Яблоко". В итоге документ поддержали только 10 депутатов из 49, один проголосовал против, остальные воздержались. Большинство в петербургском парламенте принадлежит партии "Единая Россия".

Ранее глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов от своего имени направлял письмо Шаскольскому с предложением обратить внимание на нарушение честной конкуренции в результате блокирующих действий Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзор объяснил свое решение заблокировать звонки в двух мессенджерах "множеством обращений граждан" с жалобами на мошенников, которые пользуются аудиозвонками, а также призывами полиции ограничить работу мессенджеров. При этом звонки были заблокированы не во всех мессенджерах, а только в двух наиболее популярных.

Депутаты петербургского Заксобрания ссылаются на данные Mediascope, согласно которым популярными мессенджерами в России пользуются десятки миллионов граждан.

"Это не просто цифры — это десятки миллионов граждан, для которых мессенджеры стали основным способом связи, особенно — доступным и недорогим. Попытка ограничить голосовые вызовы в этих приложениях — это принуждение граждан к использованию более дорогих услуг традиционной связи и, по сути, экономическое насилие. Это удар по людям с низким уровнем доходов, по малым предпринимателям, по жителям регионов", - говорится в заявлении фракции.

Также парламентарии ссылаются на данные ЦБ, согласно которым 45% мошенничества приходится на звонки по мобильной связи, и только 15,7% на мессенджеры, при этом звонки Роскомнадзор не заблокировал.

Данные депутатов, выступающих за отмену блокировки, подтверждают и опросы ФОМ: половина россиян отрицательно относится к запрету на звонки в популярных мессенджерах.

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ