В "Авито" опровергли сбой в работе сервиса

В "Авито" прокомментировали сообщения о сбое в работе сервиса. Сообщения от пользователей платформы появились утром 17 сентября.

"Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку", - сообщили в компании. Там также добавили, что ежедневная аудитория "Авито" составляет 26 млн пользователей, "ошибка могла затронуть не более 0,0001% из них".

"Сейчас все работает в штатном режиме", - сообщили в "Авито".