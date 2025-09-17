В Москве арестована замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова

В Москве суд арестовал первого заместителя министра строительства ДНР Юлию Мерваезову. Она стала фигуранткой дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее чиновницу задержали в Пятигорске и этапировали в Москву. По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, Мерваезовой вменяют два эпизода хищений. Сообщается, что замминистра проходит по делу экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) и советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, его арестовали в июле. Mash сообщал, что его дело связано с хищением средств по контрактам на строительство объектов РВСН.