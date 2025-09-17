17 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Супруга и. о. вице-губернатора Чемезова опровергла связь ее отеля в Черногории с ВСУ

Супруга исполняющего обязанности вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова - Ирина Чемезова заявила о клевете в сторону своей семьи. По ее словам, ни она ни ее близкие никогда не поддерживали украинских бойцов, а все слухи о том, что ее отель в Черногории заключил контракты с ВСУ является ложью. Об этом она написала в своем Тelegram-канале.

"У меня не работает человек, который поддерживает бойцов ВСУ, мой отель не заключал контрактов с ВСУ, естественно не оказывал никаких услуг реабилитации бойцам ВСУ. Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в сети, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается", - рассказала Чемезова.

Она также заявила, что ее семья не имеет никакого отношения к компаниям СТС и "Облкоммунэнерго". Полученный от Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона грант, был реализован по назначению, все доказательства предоставлены в департамент и у того нет претензий по отношению к Чемезовым. По ее словам, все дискредитирующие посты являются заказом определенной группы лиц, но с действительностью не имеют ничего общего.

Она также выразила надежду, что суд и следственные органы РФ будут честны по отношению к ее семье и этому делу.

Ранее и сам Чемезов прокомментировал обвинения Генпрокуратуры, а также рассказал об аресте как своих счетов, так и счетов его супруги.

Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиком в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов.

Теги: Чемезова, Чемезов, Генпрокуратура, Черногория, ВСУ, отель


