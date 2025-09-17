17 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Экономика В России
Фото: Reuters/Mike Blake

В России появится аналог спутниковой связи Starlink - Роскосмос

В России появится аналог системы спутниковой связи Starlink, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Starlink – проект американской частной космической корпорации SpaceX Илона Маска. Группировка спутников формировалась с мая 2019 года, только в 2023 году Маск сообщил, что система вышла на безубыточную работу.

Сейчас полноценной альтернативы спутниковому интернету от Starlink, которая бы охватывала всю планету, нет, хотя аналогичный проект пытается реализовать британская корпорация OneWeb. До начала СВО британцы выводили на орбиту свою группировку спутников с помощью российских ракет.

Российские власти тоже неоднократно заявляли, что создадут похожий проект. В 2024 году должно было стартовать производство спутников "Скиф", которые должны создать одноименную орбитальную группировку в рамках программы "Сфера". "Сфера" должна будет обеспечить страну интернетом и связью.

В "Сфере" предполагалось пять группировок спутников, предоставляющих услуги связи, еще пять будут обеспечивать наблюдение. Запуск спутников планировалось осуществить в 2026-2027 годах - по два аппарата на одну ракету-носитель "Союз-2.1б".

В 2024 году на тот момент глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что для обеспечения безопасности страны (в том числе в зоне СВО) и потребности экономики российская орбитальная группировка спутников к 2030 году должна составлять не менее 1200 аппаратов.

"Если опираться только на те средства, которые на сегодня заложены в различные бюджетные программы, то мы к 2030 году создадим около 350 спутников. Конечно, это дорога в никуда", - сказал Борисов, отвечая в Госдуме на вопрос о том, когда российские спутники обеспечат ВС РФ такую же связь, какую StarLink Илона Маска обеспечивает ВСУ. До этого Борисов сообщил, что в 2024 году общая российская группировка насчитывала 244 спутника.

Он отметил, что во всем мире 70% группировок создаются за внебюджетные средства.

"Сегодня у нас восемь компаний готовы работать. Что касается StarLink… Вы наверняка слышали про нашу компанию "Бюро 1440", они хотят до 2030 года запустить 380 телекоммуникационных аппаратов.

"1200 аппаратов - это минимум, необходимый для удовлетворения потребностей по безопасности и экономики страны. Меньше – нельзя. К 2036 году – более 2,6 тыс. Для справочки: мировая группировка к тому моменту составит 60 тыс. – 100 тыс. спутниковых аппаратов", - сказал Борисов.

 

