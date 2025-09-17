Сенат США потребовал от Meta* отчет о влиянии продуктов корпорации на детей

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий США потребовали от корпорации Meta* отчет о влиянии ее продуктов на детей и эффективности родительского контроля, пишет Reuters.

Ранее эти же сенаторы провели слушания, на которых бывшие сотрудники Meta* заявили, что компания свернула внутреннее расследование, в ходе которых стало понятно: Meta* была в курсе использования детьми ее VR-продуктов (с дополненной или виртуальной реальностью), а также в курсе того, что дети подвергаются "воздействию откровенных материалов сексуального характера".

"Родительский контроль, вместо того чтобы стать решением проблем, связанных с Meta*, как его представляли родителям и Конгрессу, оказался неэффективным и не используется в полной мере", - заявили сенаторы.

В августе СМИ сообщили о существовании внутреннего документа компании, который, якобы, разрешает чат-ботам "вовлекать детей в разговоры романтического или чувственного характера". Meta* отрицала, что такой документ существует, впрочем, отмечала, что полного запрета на проведение исследований с участием молодых людей никогда не существовало.

Пристальное внимание к взаимодействию ИИ крупных корпораций и детей власти США обратили после того, как несколько родителей обвинили ChatGPT в доведении их детей до суицида.

*американская корпорация, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ