Виктор Шептий останется в Совете Федерации на должности свердловского сенатора

Виктор Шептий переназначен на должность представителя Свердловской области в Совете федерации. Соответствующий указ подписал новый губернатор Среднего Урала Денис Паслер, сообщает департамент информационной политики региона.



Указ был подписан накануне, 16 сентября.



Напомним, что Шептий представляет Свердловскую область в Совете Федерации с 2022 года. До этого он долгое время стоял во главе областного отделения партии "Единая Россия", а также был первым вице-спикером Законодательного собрания.

Согласно уставу Свердловской области, после вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство уходит в отставку. Избранный глава снова формирует правительство.

Напомним, по итогам выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, Денис Паслер, набрал 61,30% голосов избирателей. Явка избирателей составила 36,27%, что значительно меньше, чем на выборах губернатора в других регионах, однако ранее вице-губернатор Олег Чемезов отметил, что результат у региона все равно сам по себе достаточно высокий.