Адвокат: Уволены полицейские, проходящие по делу главреда telegram-канала Baza

Арестованный главред telegram-канала Baza Глеб Трифонов прошёл через очную ставку. Вторая её сторона, полицейские, заявили о том, что уволены.

"В ходе проведения очных ставок с Трифоновым они все заявляли о том, что уволены. Это было в начале августа", - сообщил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признаёт. Трифонова и сотрудницу канала Татьяну Лукьянову арестовали в июле 2025 г.

Под стражей по данному делу также оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, трое силовиков два года передавали служебную информацию telegram-каналу Baza.