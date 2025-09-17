Газманов стал жертвой мошенничества

Певец Олег Газманов стал жертвой мошенничества. Обвиняемым по уголовному делу об этом стал Геворк Саркисян.

"Он (Саркисян) стал названивать по всему миру своим партнёрам, и они нам стали рассказывать, что он в августе покинет страну. Мы не понимали, как это возможно. Потом выяснилось, что Мосгорсуд отпустил его под домашний арест", - сказал РИА Новости адвокат семьи Газманова Роман Кузьмин.

Ранее Кузьмин сообщил изданию, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые в течение жизни откладывал на пенсию. Сумма не названа.