На жителя Каменска-Уральского завели дело за жесткое избиение сожительницы на глазах ее ребенка

В Каменске-Уральском местного жителя будут судить за умышленное причинение здоровью своей сожительницы тяжкого вреда. Подробнее об инциденте Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.



Инцидент произошёл с 22:00 8 июня по 00:30 9 июня этого года. По версии следствия, обвиняемый 1994 года рождения, будучи пьяным, в коридоре общежития поссорился с сожительницей, из ревности и личной неприязни толкнул её на пол, а после начал избивать ногами по голове и телу и кулаками по голове. Вся эта картина развернулась на глазах малолетнего сына пострадавшей.



Уже в больнице женщине диагностировали телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественные переломы костей черепа, лицевого отдела. Согласно заключению эксперта, женщине нанесены повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.



Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу