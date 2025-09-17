Экс-глава Red Wings собрался купить "Волгу-Днепр", от которой отказалось государство

Бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин собрался полностью выкупить грузовую группу "Волга-Днепр". Ранее, в августе, её владельцы предложили государству забрать активы безвозмездно, однако получили отказ Минтранса.

Переговоры о покупке ведёт компания Солодилина ООО "Евраз Авиа Сервис" ("ЕАС Групп"). Стороны подписали предварительное соглашение, согласно которому покупателю перейдут все три авиакомпании группы ("Волга-Днепр", "Атран" и AirBridgeCargo, АВС), "Волга-Днепр Техникс" и "Волга-Днепр Инжиниринг" и так далее.

В "ЕАС Групп" подтвердили "Ъ" намерения по покупке, но сумму сделки раскрывать не стали.