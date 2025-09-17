"Узковато идёте": МАК опубликовал запись переговоров с разбившегося под Тындой Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расшифровку переговоров экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", разбившегося 24 июля при заходе на посадку в Тынде (Амурская область).

Судя по опубликованной расшифровке, экипаж в штатном режиме выполнял схему маневров перед посадкой. В 12:54:14 диспетчер доложил экипажу: "315, узковато идете, боковое 3". На это командир воздушного судна ответил: "Понял". В 12:56:41 сработала система раннего предупреждения приближения к земле: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…". Через три секунды запись заканчивается.

После этого самолет также исчезает с радара. Диспетчер пытается выйти на связь, но ему не отвечают, тогда он подает сигнал тревоги.

Расследование продолжается.

На борту находилось 48 человек, в том числе четыре члена экипажа. Никто не выжил.