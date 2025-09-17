Владимир Мазур: В Томской области завершено благоустройство 25 общественных пространств в рамках нацпроектов

17 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: В Томской области завершено благоустройство 25 общественных пространств в рамках нацпроектов

В Томской области завершено благоустройство 25 общественных пространств, еще 10 объектов находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе "прямой линии" с жителями региона на телеканале "Россия 24".

В этом году в Томской области благоустраиваются 49 общественных пространств.

(2025)|Фото: Телеграм-канал губернатора Томской области Владимира Мазура

"Больше 25 объектов уже сданы, 10 в завершающей стадии. Три проблемных объекта – Белое озеро, в Нарыме и Кедровом. Все объекты мы держим на контроле", – сказал Владимир Мазур.

Проект благоустройства Белого озера в Томске победил в рейтинговом голосовании по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Из бюджета выделены средства на первый этап работ – обновление сцены, оборудование тропинок и освещения. Всего планируется три этапа благоустройства.

"Я буквально сегодня был на Белом озере, смотрел, что происходит. Времени до окончания работ осталось не так много. Подрядная организация, которая вышла на конкурс и победила на этом объекте, оказалась несостоятельной. Но уже есть результаты в поиске субподрядчика", – подчеркнул губернатор, отметив, что вопрос благоустройства Белого озера находится на особом контроле мэра города Томска Дмитрия Махини и строительного блока администрации Томской области.

Владимир Мазур сообщил, что в 2025 году жители Томской области вновь стали одними из самых активных в стране в голосовании по выбору объектов комфортной городской среды. За понравившиеся проекты благоустройства проголосовали 246 тысяч жителей.

(2025)|Фото: Телеграм-канал губернатора Томской области Владимира Мазура

Кроме того, томские проекты продолжили побеждать в этом году во Всероссийском конкурсе благоустройства. Благодаря этому, будут благоустроены территория у водоема в Северском природном парке, и появится общественное пространство "Белые ночи" в Стрежевом.

Теги: владимир мазур, общественные пространства, нацпроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети