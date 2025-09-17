Владимир Мазур: В Томской области завершено благоустройство 25 общественных пространств в рамках нацпроектов

В Томской области завершено благоустройство 25 общественных пространств, еще 10 объектов находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе "прямой линии" с жителями региона на телеканале "Россия 24".

В этом году в Томской области благоустраиваются 49 общественных пространств.

"Больше 25 объектов уже сданы, 10 в завершающей стадии. Три проблемных объекта – Белое озеро, в Нарыме и Кедровом. Все объекты мы держим на контроле", – сказал Владимир Мазур.

Проект благоустройства Белого озера в Томске победил в рейтинговом голосовании по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Из бюджета выделены средства на первый этап работ – обновление сцены, оборудование тропинок и освещения. Всего планируется три этапа благоустройства.

"Я буквально сегодня был на Белом озере, смотрел, что происходит. Времени до окончания работ осталось не так много. Подрядная организация, которая вышла на конкурс и победила на этом объекте, оказалась несостоятельной. Но уже есть результаты в поиске субподрядчика", – подчеркнул губернатор, отметив, что вопрос благоустройства Белого озера находится на особом контроле мэра города Томска Дмитрия Махини и строительного блока администрации Томской области.

Владимир Мазур сообщил, что в 2025 году жители Томской области вновь стали одними из самых активных в стране в голосовании по выбору объектов комфортной городской среды. За понравившиеся проекты благоустройства проголосовали 246 тысяч жителей.

Кроме того, томские проекты продолжили побеждать в этом году во Всероссийском конкурсе благоустройства. Благодаря этому, будут благоустроены территория у водоема в Северском природном парке, и появится общественное пространство "Белые ночи" в Стрежевом.