В Томской области продолжается капремонт в 39 школах

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе "прямой линии" с жителями на телеканале "Россия 24" рассказал о результатах и планах по ремонту и строительству школ.

Отвечая на вопрос о школе в селе Корнилово Томского района, губернатор сообщил, что муниципалитет готовится к достройке корпуса на 200 мест. Также запланировано строительство второго корпуса на 550 мест. Владимир Мазур поручил главе Томского района Павлу Хрячкову держать вопрос на постоянном контроле.

"Действительно, это событие, когда открывается новая школа. Она становится домом и точкой притяжения для детей, в ней они проводят времени не меньше, чем в семье. Школа на улице Высоцкого в Томске – яркий пример нового высокотехнологичного объекта, школа долгожданная для Иркутского тракта", – отметил Владимир Мазур.

Губернатор сообщил, что в Томске началось строительство третьей школы на 1100 мест на улице Крячкова микрорайона Зеленые Горки.

В Колпашевском районе продолжается строительство Саровской школы, где также разместят дошкольные группы. Завершение работ на объекте планируется в конце этого года.

Всего в Томской области продолжается капремонт 39 школ.

"У нас самая большая программа ремонта школ в России. Нередко, когда строители заходят на объекты после инструментального обследования, появляются дополнительные работы. В этом году более миллиарда рублей мы дополнительно направили на ремонт школ. Это те объекты, в которых учатся наши дети, самое дорогое, что у нас есть, и они должны учиться в комфортных и безопасных условиях", – сказал Владимир Мазур.

Глава региона отметил, что некоторые школы, как, например, томская школа №5, являются объектами культурного наследия. Строители смогли выполнить все работы в срок и отремонтировать оба корпуса школы.

Губернатор также сообщил, что в 2026 году планируется ремонт основного здания и мастерских школы № 31 в областном центре. Всего в будущем году запланирован ремонт 35 школ региона.