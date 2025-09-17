Сотрудница "ВТМЗ" в Кушвинском районе через маму похитила больше полумиллиона рублей из средств на гособоронзаказ

В Кушвинском городском суде местную жительницу и сотрудницу АО "ВТМЗ" признали виновной в хищении больше полумиллиона рублей, предназначенных для выполнения гособоронзаказа. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба судов Свердловской области.



Установлено, что Светлана Радостева с октября 2022 по июль 2023 года, будучи начальником бюро учёта расчётов с персоналом в предприятия, умышленно проставляла своей матери, работающий на ВТМЗ, сверхурочные. За это женщина в общей сложности получила прибавку к зарплате в размере 519,8 тыс. рублей. По сути, осуждённая похитила с банковских счетов предприятия сумму, предназначенную для выполнения государственного оборонного заказа.



Уже в суде Светлана признала вину и возместила ущерб в полном объёме. В последнем слове она искренне раскаялась и попросила не лишать её свободы.



С учётом смягчающих вину обстоятельств, суд назначил Радостевой наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и взыскал с нее процессуальные издержки.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.