В Екатеринбурге суд закрыл суши-бар и пиццерию после заболевшего посетителя

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность суши-бара и пиццерии. Там нашли нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о заведении "Сушкоф и пицца", что на проспекте Орджоникидзе, 3. Поводом для проверки стало выявление у одного из посетителей неизвестного инфекционного заболевания. Перед этим он употреблял готовую еду, купленную в суши-баре и пиццерии.

При обследовании заведения были установлены нарушения принципа ХАССП (система для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции). По решению суда оно закрыто на 30 суток. Судебные приставы выехали в адрес и опечатали оборудование и двери.

