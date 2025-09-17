Мошенники используют данные отделов кадров для обмана пенсионеров

В России аферисты начали использовать данные о послужном списке потенциальной жертвы для обмана пожилых людей.

Как заявила пенсионерка Елена Иванова, в сентябре ее добавили в Telegram-чат, где состояли якобы ее бывшие коллеги. Имена и фото участников совпадали с данными реальных людей, с которыми женщина много лет назад работала в московской частной школе.

По ее словам, было написано, что в школе проводится оцифровка данных о сотрудниках и нужно подтвердить личные данные. В чате "бывшие сослуживцы" стали отвечать, что их данные верны, и Иванова тоже отправила подтверждение. После этого пенсионерку попросили перейти по ссылке в бот и прислать код, который он выдаст.

После этого россиянке позвонила якобы сотрудница Госуслуг, которая сообщила, что ее личный кабинет взломали, притом, что женщина там не была зарегистрирована. "Она сказала, что свяжет меня по телефону с Роскомнадзором. Там мне сообщили, что от моего имени оформлена доверенность на получение кредитов", — указала россиянка.

Иванова уверена: ее спасло то, что она сразу же рассказала о случившемся племяннице. С ее помощью пенсионерка в тот же день оформила в МФЦ запрет на выдачу кредитов и заблокировала свою банковскую карту, а также написала заявление в полицию, сообщают "Известия".