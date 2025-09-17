В России упал спрос на украшения из золота

В первом полугодии текущего года жители России приобрели 15,5 тонн золотых украшений.

Это на 10% меньше, чем годом ранее. Таковы данные Всемирного золотого совета (WGC). Федеральная пробирная палата фиксирует еще более резкое падение – на 12,3% год к году, до 8,96 млн изделий. Ввод новых украшений в оборот рухнул почти на 40%.

На ситуацию влияет рекордное подорожание золота, указали в WGC. Средняя цена унции в январе–сентябре составила $3165 (+37% год к году), а в сентябре достигла $3651.

Другая причина в падении спроса на золотые украшения - замедление темпов роста доходов россиян. В августе 2025 года индекс потребительских настроений, по оценке Банка России, уменьшился год к году на 1,8 п. до 103,2 п., сообщают "Известия".