Медведев назвал бюджет РФ на 2026 год военным

Российский бюджет на 2026 год является военным.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на встрече с депутатами фракции. По его словам, важно сохранить "финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета". При этом партия обязана гарантировать гражданам выполнение всех социальных обязательств.

На отдельном контроле, по словам Медведева, надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда, сообщает РИА "Новости".

Ранее Медведев указал, что в бюджете нужно учесть потребности всех звеньев ОПК.