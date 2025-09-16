Защита свердловского вице-губернатора Олега Чемезова оспаривает арест его счетов

Защита вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова направила в суд заявление о снятии ареста с его счетов, который был наложен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства энергокомпании "Облкоммунэнерго", сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Яшина.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиком в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов.