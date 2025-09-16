Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления Паслера в должность губернатора

Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Согласно уставу Свердловской области, после вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство уходит в отставку. Избранный глава снова формирует правительство.

Напомним, по итогам выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, Денис Паслер, набрал 61,30% голосов избирателей. Явка избирателей составила 36,27%, что значительно меньше, чем на выборах губернатора в других регионах, однако ранее вице-губернатор Олег Чемезов отметил, что результат у региона все равно сам по себе достаточно высокий.