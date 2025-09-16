В 2025 году в Астраханской области зафиксировано в 4 раза меньше отравлений наркотиками, чем годом ранее

Количество отравлений наркотическими веществами в Астраханской области снизилось со 124 до 31, смертельных исходов не зафиксировано. Такие данные за первое полугодие 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года озвучили на заседании антинаркотической комиссии Астраханской области, которое провёл губернатор Игорь Бабушкин.

В областном центре также положительная динамика: за шесть месяцев текущего года в Астрахани зафиксирован 21 случай отравления наркотическими и психотропными веществами – это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И ни одного летального исхода, тогда как в 2024 году было 15.

Такие показатели – результат слаженной межведомственной работы в рамках антинаркотической комиссии. Глава региона подчеркнул: для сохранения стабильной наркоситуации необходимо продолжать мероприятий антинаркотического плана. Особое внимание он поручил уделить профилактической работе в Интернете и соцсетях.

"Нужно объяснять людям не только правовые, но и медицинские последствия употребления наркотиков», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор обязал глав муниципалитетов держать на личном контроле исполнение антинаркотических мероприятий, продолжать индивидуальную работу со школьниками и студентами из групп риска вместе с региональным минобразования. Кроме того, глава региона распорядился усилить профилактическую работу в трудовых коллективах, привлекать к этому в том числе профсоюзы, общественные и национально-культурные объединения, а также совместно с правоохранительными органами своевременно ликвидировать очаги дикорастущей конопли.