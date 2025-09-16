Большинство жителей Астраханской области поддержали установку памятника Ивану Грозному в областном цетре

С 12 по 14 сентября в Астраханской области проходило народное голосование по поводу установки памятника русскому царю Ивану Грозному Ивану IV в Астрахани. Оно состоялось в 61 пункте, которые расположены вблизи избирательных участков. Участие приняли 29218 человек, из них 20160 поддержали установку памятника историческому деятелю в Астрахани.

Из трёх предложенных локаций наибольшее количество – 10483 – набрал сквер на площади Октябрьская напротив Астраханского кремля. Второе место у сквера на Комсомольской набережной – 5846 голосов. Третье – у сквера на пересечении улиц Эспланадная и Коммунистическая, 3831 голос. Итоги голосования подвёл первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман.

«От имени регионального отделения Российского военно-исторического общества, председателем которого я являюсь, я благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Почти тридцать тысяч астраханцев приняли участие, две трети проголосовали «за». Это демонстрирует не только высокую ответственность астраханцев, но и их уверенность в будущем своего региона. Поэтому памятнику Ивану Грозному в Астрахани быть», – подчеркнул Виталий Гутман.

Идея по установке была озвучена в 2024 году на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло под председательством помощника президента России Дмитрия Миронова. В августе этого года региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось к губернатору Игорю Бабушкину с предложением – рассмотреть возможность установки памятника Ивану IV. Глава региона ответил, что этот вопрос должны решать сами астраханцы.

Иван Грозный вошёл в историю России как выдающийся правитель, оставивший глубокий след в развитии Российского государства. Его деятельность была направлена на укрепление централизации власти, территориальное расширение и культурное развитие страны. Под его руководством были присоединены Казанское и Астраханское ханства, благодаря чему территория России увеличилась почти вдвое. Грозный обеспечил безопасность южных границ России, открыл торговые пути по Волге и начал активное освоение земель Западной Сибири, в результате чего Астрахань получила новый импульс для экономического роста и процветания. В 2026 году будет отмечаться 470-летие вхождения Астраханского края в состав Российского государства.